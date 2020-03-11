اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بـ 8735 مرشحاً

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إقفال باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حيث تقدم 8735 شخصاً بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار حيدر رحمة في تصريح لـ سانا أن عدد المتقدمين بلغ مع إقفال باب الترشيح عند الساعة السابعة من مساء اليوم في دمشق 841 وريف دمشق 778 وحلب 950 وفي مناطق حلب 1063 وطرطوس 610 وحماة 835 وحمص 891 واللاذقية 612 ودرعا 431 والسويداء 148 وإدلب 346 ودير الزور 332 والحسكة 427 والرقة 276 وفي القنيطرة 195.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب من جميع المحافظات 250 منهم 127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين الفئة “أ” والباقي لقطاع باقي فئات الشعب الفئة “ب”.

وتجري انتخابات مجلس الشعب في الـ 13 من نيسان المقبل كما حددها المرسوم رقم 76 لعام 2020.

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