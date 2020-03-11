مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة 12 آخرين بهجوم صاروخي في العراق

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر التاجي بالعاصمة العراقية العراق.

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهم إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل أمريكيين أحدهما جندي والآخر متعاقد إضافة إلى بريطاني وإصابة نحو 12 آخرين من أفراد ما يسمى بـ قوات التحالف مشيرين إلى أن هذه المعلومات يمكن أن تتغير.

وسقطت أكثر من عشرة صواريخ كاتيوشا اليوم داخل معسكر التاجى شمال بغداد والذى يضم قوات أمريكية.

وكانت ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت منتصف الشهر الأول من العام الجاري على معسكر التاجى شمال العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت فى الخامس من الشهر الأول بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبى فى البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

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