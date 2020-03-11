التربية تصدر أسماء الناجحين في مسابقة تثبيت الوكلاء

أصدرت وزارة التربية اليوم أسماء الناجحين بشكل نهائي في مسابقة تثبيت الوكلاء المعلن عنها في آذار الماضي لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة من الفئة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الناجحين بلغ 15308 منهم 322 من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام و 14986 من العاديين مشيرة إلى صدور قرارين بأسماء الناجحين لكل محافظة على حدة وعلى مستوى المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي الأول لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام والثاني لباقي المتقدمين.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الأسماء إلى مراجعة ديوان مديريات التربية أو زيارة موقعها الالكتروني.

وكانت وزارة التربية أعلنت في آذار العام الماضي عن مسابقة لانتقاء نحو 15 ألف معلم وكيل ممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي لدى مديريات التربية كافة يتم توزيعهم مناصفة 50 بالمئة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين.

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