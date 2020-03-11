تجدد الاعتصامات الاحتجاجية في لبنان

تجددت الاعتصامات اليوم في بيروت وصيدا بلبنان احتجاجاً على سياسة المصارف وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اعتصاما جرى أمام مبنى وزارة العدل اللبنانية في بيروت للمطالبة باستقلالية القضاء وإبعاده عن المحاصصة السياسية واسترداد الاموال المهربة الى الخارج ومحاسبة الفاسدين.

وفي مدينة صيدا تم تنفيذ اعتصام أمام أحد المصارف احتجاجا على سياسة المصرف واعتصام آخر أمام قصر العدل في المدينة للمطالبة باسترداد الأموال المهربة كما نفذ المحتجون وقفة أمام مدخل اوجيرو سنترال صيدا وحاولوا الدخول إلى المركز إلا أن تدخل الجيش اللبناني منع ذلك.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

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