الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال المتواصلة تعكس عنصريته وإرهابه
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في جبل العرمة جنوب نابلس اليوم والتي أدت إلى استشهاد فتى فلسطيني وإصابة العشرات تعكس مدى عنصرية وإرهاب الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.