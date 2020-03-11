هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المرضى

حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المرضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن سلطات الاحتلال تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير يوسف عبد الرحيم سكافي 48 عاماً من الخليل والمعتقل منذ عام 2004 والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب وأوجاع بالفقرات وحساسية في الدم وغيرها من الأمراض.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تتعمد عدم تقديم العلاجات الطبية اللازمة للأسير سكافي وعدم عمل الفحوصات اللازمة له كحال كل الأسرى المرضى الذين يواجهون القتل الممنهج في المعتقلات الإسرائيلية.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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