إنقاذ 43 شخصاً جراء انهيار فندق شرق الصين

ذكرت السلطات المحلية في مقاطعة فوجيان شرق الصين اليوم أنه تم إنقاذ 43 شخصا عقب انهيار مبنى فندق في المقاطعة.

ونقلت شينخوا عن السلطات المحلية قولها في تقارير أولية أنه تم إنقاذ 43 شخصا فيما لا يزال عشرات آخرين محاصرين تحت أنقاض مبنى فندق شينجيا الواقع في حي ليتشنغ بمدينة تشيوانتشو لافتة إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

وأرسلت إدارة الإطفاء المحلية في مدينة تشوانتشو أكثر من 200 من رجال الإطفاء إلى الموقع بينما أرسلت مقاطعة فوجيان 11 فريق بحث وإنقاذ كما أرسلت وزارة إدارة الطوارئ فريق عمل إلى تشوانتشو للمساعدة في الإنقاذ والتحقيق في سبب الحادث.

وكانت السلطات المحلية في المقاطعة أعلنت في وقت سابق اليوم إنقاذ 23 شخصا من تحت الأنقاض فيما احتجز عشرات آخرون إثر انهيار الفندق.

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