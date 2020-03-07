دخول قافلة تعزيزات عسكرية ولوجستية للاحتلال الأمريكي إلى المالكية بالحسكة من شمال العراق

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي بشكل غير شرعي قافلة جديدة من الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق وذلك في خرق جديد ومستمر للقوانين الدولية.

وذكرت مصادر أهلية أن 10 شاحنات دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجهت من اليعربية إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف القامشلي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.

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