برشلونة يهزم ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حقق برشلونة اليوم فوزا مهما على ضيفه ريال سوسيداد بهدف مقابل لا شيء على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت رويترز أن النادي الكتلوني أحرز هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة الـ 81.

وجاء الهدف في وقت عانى فيه برشلونة من هجمات سوسيداد المرتدة إذ أهدر الفريق القادم من إقليم الباسك العديد من الفرص.

بهذا الفوز عاد برشلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطتين على ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس غدا بينما بقي سوسيداد في المركز السادس بـ 43 نقطة.

طباعة