إعلان أسماء المقبولين من حملة الإجازات الجامعية للاشتراك بمسابقة “التربية”

أصدرت وزارة التربية أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة التي أعلنت عنها بتاريخ 25-11-2019 للتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الأولى من حملة الإجازات الجامعية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن عدد المقبولين بلغ 50493 منهم 1082 من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام مبينة أن على المقبولين الراغبين بالتقدم للامتحان التحريري المؤتمت الحضور في الساعة 10 من صباح يوم السبت تاريخ الـ 11 من نيسان القادم إلى المركز الامتحاني المحدد في قرار القبول للمحافظة التي تقدموا بطلبات التعاقد لصالحها.

وأكدت الوزارة أنه يحق لمن لم يرد اسمه في قرار القبول للاشتراك في المسابقة التقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله خلال 7 أيام عمل فعلي من تاريخ صدور القرار.

وأشارت الوزارة أنه للاطلاع والاستفسار يمكن مراجعة ديوان وزارة التربية “الإدارة المركزية” أو الجهات التابعة والمرتبطة بها أو مديريات التربية في المحافظات أو الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وكانت وزارة التربية أعلنت عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية.

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