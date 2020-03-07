مذكرة تفاهم بين مشفى البيروني وجمعية بسمة للتعاون في تقديم العناية للأطفال المصابين بالسرطان

وقع مشفى البيروني الجامعي وجمعية بسمة لرعاية الأطفال المصابين بالسرطان مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم العناية الصحية والطبية والمعنوية للأطفال المصابين بالسرطان.

وتشمل المذكرة التي وقعها مديرعام المشفى الدكتور إيهاب النقري ورئيس مجلس إدارة الجمعية سهير بولاد توسيع وحدة بسمة التخصصية في المشفى من 18 سريرا إلى 36 سريرا داخليا إضافة إلى 14 سريرا نهاريا.

كما تنص المذكرة على تنظيم فعاليات وندوات ونشاطات تهدف إلى نشر التوعية بمرض السرطان وإلى بناء علاقات تعاون مع مختلف الجهات المعنية ومراكز معالجة سرطان الأطفال محلياً وإقليمياً وعالميا.

ويقدم مشفى البيروني الخدمات التشخيصية والعلاجية ومتابعة الحالات الورمية بشكل مجاني إضافة إلى الخدمات التعليمية في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية بينما تقدم جمعية بسمة الأهلية التطوعية من خلال وحدتها في مشفى البيروني كل الأدوية غير المتوافرة في المشفى للأطفال من عمر يوم وحتى 18 سنة إضافة إلى برامج للدعم النفسي والمعنوي حيث وصل عدد الأطفال الذين رافقتهم الجمعية في رحلة العلاج حتى الآن إلى أكثر من 7500 طفل من كل المحافظات.

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