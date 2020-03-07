إعلان نتائج امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد “دورة شباط 2020”

أعلن مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد (دورة شباط 2020) لطلاب السنة الخامسة من كليات الهندسة المعلوماتية (برمجيات وشبكات وذكاء صنعي) في الجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج.

وأشار المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني.

وكان مركز القياس والتقويم أجرى امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد في التاسع والعشرين من شهر شباط الماضي لـ 370 طالبا وطالبة من جامعات (دمشق وحلب وتشرين والبعث وطرطوس والافتراضية السورية) والجامعات الخاصة (القلمون والعربية الدولية والسورية والشام واليرموك وإيبلا والرشيد والجزيرة والوطنية).

كما شمل الامتحان الطلاب الموجودين خارج سورية في أماكن إقامتهم المؤقتة عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في دبي والرياض وجدة والبحرين واسطنبول والقاهرة وأربيل وسلطنة عمان والكويت وبيروت وألمانيا.

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