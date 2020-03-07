العدوان السعودي يرتكب 155 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 155 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 واستحداث أربعة تحصينات بشارع الخمسين وكيلو 16 وأربعة اعتداءات على رقابة المنظر وكيلو 16 إضافة إلى 28 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و124خرقا بالأعيرة النارية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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