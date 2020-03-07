شنار: لا يحق لنظام أردوغان التدخل في شؤون سورية

ندد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار بتدخل نظام رجب طيب أردوغان في شؤون سورية مشيراً إلى أن أردوغان يتحمل مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

وقال شنار في حديث لقناة “هالك تي في” التركية “كل العالم يعرف أن المسلحين الموجودين في إدلب هم إرهابيون والقضاء عليهم من مهمة الدولة والجيش السوري ولا يحق لتركيا أن تتدخل بأي شكل كان”.

وأشار شنار إلى أن أردوغان وقع اتفاقاً على قرار وقف الأعمال القتالية في إدلب باسم الإرهابيين بما فيهم “جبهة النصرة” وهو ما يثبت علاقته مع هذه التنظيمات الإرهابية.

وبين شنار أنه رغم تهديده ووعيده فإن أردوغان اضطر للتوقيع على اتفاق موسكو بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري في معاركه في حلب وإدلب.

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