إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية ويعتدون بالقذائف على قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب

واصلت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقع أمس الأول عبر استهدافها بالقذائف قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في إدلب أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي أطلقت ظهر اليوم 4 قذائف على قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي ما تسبب بوقوع أضرار مادية مشيراً إلى أن وحدات الجيش العاملة على محور سفوهن / حزارين ردت برمايات من الأسلحة المناسبة على مصدر إطلاق القذائف.

وتعاملت أمس الدفاعات الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من مواقع انتشار الإرهابيين في إدلب باتجاه مطار حميميم وتمكنت من تدميرهما في محيط مدينة جبلة.

وكان مركز التنسيق الروسي أكد أمس أن الإرهابيين خرقوا اتفاق وقف الأعمال القتالية 6 مرات عبر الاعتداء على كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب ومواقع الجيش السوري في منطقة كباني وعكو بمحافظة اللاذقية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.

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