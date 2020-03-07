وزير الداخلية: وفاة 22 شخصاً وإصابة 70 آخرين بحادث سير على طريق حمص دمشق

توفي 22 شخصا وأصيب 70 آخرون بجروح جراء اصطدام صهريج وقود بباصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق بمنطقة جسر بغداد.

وذكر وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون في تصريح للصحفيين خلال تفقده أعمال الإنقاذ أن الحادث سببه عطل بمكابح الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه ببولمانين اثنين يحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر ما أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين حتى الآن مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد.

وبين أن كوادر الدفاع المدني ما تزال تعمل على إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث وأنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.

محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم اكد في تصريح مماثل ان كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.

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