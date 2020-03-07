رئيس الحكومة اللبنانية يعلن تعليق دفع سندات اليوروبوند

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم أنه تم اتخاذ قرار بتعليق لبنان دفع سندات اليوروبوند لوقف الاستنزاف المالي.

وقال دياب في كلمة بثها التلفزيون اللبناني: إن مجموع الدين العام للبنان تخطى 90 مليار دولار وإن تدني مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة أدى إلى مزيد من الضغط على العملة الصعبة.

وأشار دياب إلى أن هذا القرار جاء بعد “دراسات معمقة لعدد من الخيارات المتاحة ومن الحرص على مصلحة المواطنين ومن التصميم على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم” معتبراً أن “قرار تعليق الدفع هو حالياً السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات”.

وقال دياب: إن لبنان يقوم اقتصاده على الاستدانة ونحن اليوم ندفع ثمن السياسات الخاطئة وأصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله أو تسديد فوائده وكل الاقتصاد اللبناني أصبح أسير تلك السياسات.

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