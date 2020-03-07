الحرارة غداً أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الشمالية والوسطى.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في معظم المناطق وشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 21/9 المنطقة الجنوبية 22/11 المرتفعات الجبلية 16/5 المنطقة الوسطى 23/8 المنطقة الساحلية 22/13 المنطقة الشمالية 23/9 منطقة الجزيرة 22/11 المنطقة الشرقية 26/13 منطقة البادية 24/11

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