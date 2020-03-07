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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 13 رجب 1441 الموافق لـ 07 آذار 2020
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الصين تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي للحدّ من تفشي كورونا
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد يسفر عن وفاة نحو 30 شخصاً وإصابة عدد آخر
مقتل أربعة جنود و14 من إرهابيي "داعش" خلال اشتباكات في الفلبين
عبد السلام: الحل في اليمن يرتكز أولاً على وقف العدوان السعودي
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية العيسوية
ظريف: على العالم ألا يظل صامتاً تجاه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
روسيا تدعو الناتو للتفكير بعواقب إجراء مناورات عدائية على حدودها
رجال دين مسلمون ومسيحيون: نظام أردوغان تجاوز القوانين والقيم ويكرر جرائم العثمانيين بحق الأرمن قبل مئة عام
انفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين تتسبب بنفوق رؤوس ماعز وأغنام بريف القنيطرة
اجتماع بعبدا يؤيد خيار الحكومة اللبنانية بإدارة الديون باستثناء دفع المستحقة
نادي الأسير: 43 فلسطينية تعانين ظروفاً صعبة في معتقلات الاحتلال
حركة سير طبيعية على طريق حلب ـ دمشق بعد تأمينه من قبل الجيش
خوري: ممارسات أمريكا والنظام التركي والاحتلال الإسرائيلي ضد سورية تتنافى مع القانون الدولي
بوتين ونزارباييف يبحثان هاتفياً الأوضاع في سورية
الإفتاء المصرية: أردوغان يستخدم اللاجئين للضغط على أوروبا لدعمه بتدخله الفاضح في سورية