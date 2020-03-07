آخر تحديث: 2020-03-07 18:49:21
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مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد يسفر عن وفاة نحو 30 شخصاً وإصابة عدد آخر

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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