عبد السلام: الحل في اليمن يرتكز أولاً على وقف العدوان السعودي

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن الحل في اليمن يرتكز أولاً على وقف العدوان السعودي ورفع الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان ومن ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة.

ونقل موقع المسيرة نت عن عبد السلام قوله اليوم: إن أي دعوات مجزأة للتفاوض هي دعوة مبطنة لإطالة العدوان والحصار مشيراً إلى أنه يتوجب على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن ينأى بنفسه عن الأجندات المشبوهة فالطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفاً للعدوان ورفعاً للحصار.

إلى ذلك واصل تحالف العدوان السعودي اعتداءاته على المناطق اليمنية حيث شن طيرانه 5 غارات على منطقة البقع قبالة نجران وغارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

كما شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على وادي جارة بجيزان.

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