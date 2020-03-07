الأهلي المصري يبلغ المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا

حجز نادي الأهلي المصري مقعداً له في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي عقب تعادلهما 1/1 بمباراة الإياب اليوم.

وتقدم الأهلي أولاً عبر المهاجم الجنوب أفريقي ليبوهانغ مابوي خطأ في مرماه في الدقيقة الـ 24 من المباراة ورد عليه زميله اللاعب الأوروغوياني جاستون سيرينو بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 28.

وكان الأهلي تغلب على منافسه الجنوب أفريقي 2/صفر في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.

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