مقتل أربعة جنود و14 من إرهابيي “داعش” خلال اشتباكات في الفلبين

أعلن الجيش الفلبيني اليوم مقتل أربعة من جنوده و14 من إرهابيي تنظيم داعش في اشتباكات وقعت جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيانا قوله اليوم :إن~ القوات الحكومية تلقت معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط الإرهابيين لتنفيذ هجمات مسلحة شنت على إثرها غارات جوية على معسكر لهم في أمباتوان ومن ثم هاجمت المعسكر ومجموعة أخرى من المسلحين في داتو هوفر أمباتوان بمقاطعة ماغوينداناو جنوب البلاد.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة جرت بين القوات الفلبينية وإرهابيي “داعش” وأدت إلى مقتل أربعة جنود وإصابة 10 آخرين فيما قتل 14 من الإرهابيين اضافة إلى مصادرة أسلحة نارية وذخيرة وقنابل محلية الصنع.

وتنشط في جنوب الفلبين العديد من التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم “داعش” الذي شن عدة هجمات ضد مواقع عسكرية ومناطق سكنية.

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