مشروع «نساء قادة» .. الارتقاء أكثر بالمرأة السورية

ألين هلال:

من إيمان مطلق بأهمية دور المرأة، ولاسيما في هذه المرحلة، ومشاركتها المسؤولية التي باتت كبيرة وثقيلة لإعادة البناء من خلال بنائها الإنسان، ورفع مستوى وعيه بدءاً من منزلها وأولادها ومجتمعها الصغير المحيط، مروراً بأيّ مكان تكون فيه مؤثرة وفاعلة. من هنا بدأ مشروع (نساء قادة) منذ سنتين، كما أوضحت لـ «تشرين» السيدة هزار النوري رئيسة المشروع، ومن خلال 8 سيدات، حتى وصل اليوم إلى ما يزيد على 200 سيدة، وتكمن رؤية المشروع في إيجاد منصّة علمية، ومن ثم عمليّة، يتم فيها توحيد وإبراز جهود النساء الرائدات والقياديات في المجتمع السوري في إطار منسّق ومتكامل؛ لرفع مستوى ومهنية وفاعلية الجهود الفردية والارتقاء بها إلى محصّل جماعي هدفه الترقية الشاملة للمكوّن النسائي القيادي السوري في المجتمع، ومن ثمّ استثمار القوى الكامنة في النساء السوريات بشكل عام لما فيه تحقيق النهوض بوطننا واستعادة عافيته.

وأضافت النوري: بدأ المشروع بتنفيذ ورشات قصيرة عن كيفية بناء السمعة، وصناعة الشهرة، والتموضع الصحيح للمرأة القائد، في عدد من المحافظات وستغطّى بقية المحافظات ضمن الخطة الموضوعة. وهدفت الورشات إلى رفع المستوى المهاري والمعرفي للمشاركات، وتعريفهنّ، ومعرفة

احتياجاتهن من مهارات أخرى ترفع من مستوى الأداء في حياتهن اليومية بشكل عام, وفي أدائهن القيادي الفاعل بشكل خاص. ومن ثم انتقلنا إلى البرامج التدريبية التخصصية لرفد كل سيدة بما يلزم بأن يكون لديها من مهارات وأدوات يجب أن تمتلكها، وصقل المهارات الموجودة أصلاً بما يتناسب مع وجودها قائداً مؤثراً وفاعلاً في المجتمع، وممثلة للمرأة القيادية السورية العظيمة. وكانت من هذه البرامج ما نُفّذ في سورية ولبنان، وأيضاً حضرت بعض السيدات ملتقى في مينسك/بيلاروسيا (ملتقى السيدات القياديات) الذي يُعنى باستراتيجيات القيادة الفاعلة، وكنّ وجهاً مضيئاً لسورية وللسيدة السورية المثقفة والبارزة.

وعن صالون «نساء قادة» أشارت إلى أنه من مرفقات المشروع، ويضم باكورة أعماله، وهو صالون حواري ثقافي اجتماعي هادف، ومجاني، تطرح فيه أهم القضايا المجتمعية التي سيتم العمل عليها من أجل خدمة المجتمع؛ حاملاً قضية مجتمعية تخصّ دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الأساسي، بحضور البروفيسورة فيرا خيتروك، خبيرة دولية في علم الدمج (مينسك – بيلاروسيا) بهدف السعي إلى تطبيق الدمج في مدارسنا الخاصة والحكومية وتحويل العلم إلى عمل

وعن مشروع بناء الطفل بناء سليماً بوصفه جزءاً مهماً في مشروع نساء قادة أجابت ميس ريحاوي- عضو الهيئة التنفيذية في مشروع نساء قادة: الأطفال هم اللبنة الأساسية للمرحلة القادمة، وبناؤهم بناء سليماً جسدياً ونفسياً وأكاديمياً غاية وأولوية نسعى باتجاهها؛ لذلك نتوجه إلى السيدات اللاتي يتعاملن مع الأطفال، سواء من المعلمات والمشرفات والأمهات وغيرهن. مضيفة: إن التعلم باللعب أحد البرامج التي قدمناها، هو علم قائم بذاته يمكننا من تقييم مشكلات عديدة يعاني منها الطفل، ونستطيع تعليمه وترسيخ مفاهيم تعليمية وسلوكية كثيرة، وهو واحد من عدة برامج معدّة للطفل ومن يؤثر فيه، سنقدمها من خلال المشروع.

وأضافت: إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من المجتمع, ولهم حقّ في التعليم والاندماج مع بقية الأفراد، وأن التواصل مع الجمعيات التي تعنى بالأطفال سوف يبدأ في الشهر السادس حسب الخطة الموضوعة.

وعن خطة المشروع مستقبلاً تحدثت السيدة ناهد مهرة- المديرة التنفيذية للمشروع عن إيمانها بالمرأة وبدورها الكبير الذي بات اليوم أكثر فاعلية وأهمية، وعمّا تمتلكه السيدة السورية من صفات مهمة، ومنفردة أحياناً، نستطيع تطويعها وصقلها لتبدع وتتميّز. ومن المفاهيم الجديدة التي سيقدمها المشروع في المرحلة القادمة (التسويق السياسي) وهو ما نحتاجه بشدة، وخصوصاً في المرحلة القادمة، لما يحمله من مفاهيم نحتاجها في مرحلة البناء الجديدة للمجتمع ولبلدنا؛ وأيضاً (التواصل اللاعنفي) و(التربية اللاعنفية)، وهي عناوين تحمل في داخلها الكثير من الأمور التي تبني الإنسان في مجتمعنا والبدء بهذه الثقافة مع المرأة.

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