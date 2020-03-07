القبض على عصابة تزور وثائق وتسحب رصيد مواطن من مصرف بالسويداء

ألقى عناصر قسم شرطة مدينة السويداء القبض على أفراد عصابة زوروا وثائق مصرفية وقاموا بسحب رصيد أحد المواطنين لدى أحد المصارف بالسويداء.

وذكرت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك أن أحد المواطنين ادعى إلى قسم شرطة مدينة السويداء بإقدام شخص مجهول على سحب رصيده والذي يقدر بنحو ثمانية وعشرين مليون ليرة سورية لدى أحد المصارف بالسويداء عن طريق سحبه من أحد الفروع التابعة للمصرف في مدينة دمشق بموجب وثائق شخصية مزورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد التدقيق بالوثائق المزورة تم التوصل إلى معرفة الفاعل وتبين أنه يدعى “أ ج” وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سحب الرصيد المالي للمدعي من المصرف المذكور بعد تسريب البيانات الخاصة بالمدعي من قبل شخص يعمل بالمصرف بالسويداء بالاشتراك مع المدعو “ف س” وزوجته “ش س” و “ع ج” وتزويرها لدى شخص متوار بعد حصوله على البيانات الخاصة بالمدعي.

وبينت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على مسرب المعلومات وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه بالتعاون مع بعض معارفه من الموظفين بالفرع التابع لذلك المصرف ومنهم المدعوة “ل ح” ومن خلال كسر الوديعة من قبل فرع المصرف بجرمانا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم استرداد بعض الأموال والأونصات الذهبية التي قاموا بشرائها من الأموال المسروقة وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص ومازالت التحريات مستمرة لحين إلقاء القبض على باقي المتوارين.

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