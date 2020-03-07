ماهي كمية البيض المسموح تناوله يومياً؟

ووفقاً للدراسة التي شارك فيها 215 ألف رجل وامرأة فإن المعدل المتوسط لاستهلاك البيض يومياً والذي يحافظ على صحة الإنسان، ولا سيما نظام القلب والأوعية الدموية هو تناول بيضة واحدة في اليوم.

وبحسب رئيس قسم التغذية، فرانك هو، يمكن أن تضمن وجبة الإفطار بيضتين ولكن ليس أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع، مشيراً إلى أن صفار البيض يحتوي على الكثير من الكوليسترول والدهون، والذي يزيد من مخاطر تصلب الشرايين وأمراض الجهاز القلبي الوعائي.

ونصح الخبراء الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني بتقليل تناول البيض بسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.