نادي الأسير: 43 فلسطينية تعانين ظروفاً صعبة في معتقلات الاحتلال

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 43 فلسطينية تعانين ظروفاً صعبة للغاية في معتقلاتها.

ونقلت وكالة “وفا” عن نادي الأسير قوله في بيان اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق في الثامن من آذار من كل عام: إن الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات الاحتلال إضافةً إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تهدد حياتهن بالخطر.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص البالغة من العمر 35 عاماً والتي اعتقلتها قوات الاحتلال في الحادي عشر من تشرين الأول عام 2015 تعاني ظروفاً صحية صعبة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارتها ما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت داخلها وعلى إثرها أصيبت بحروق وتشوهات خطرة وفقدت 8 أصابع من يديها، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال لا توفر لها أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالتها المزمنة والخطرة.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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