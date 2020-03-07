طرطوس .. تضرر بعض المنازل والمزروعات بسبب الأمطار الغزيرة

طرطوس ـ رفاه نيوف:

استنفر مجلس مدينة بانياس ليل أمس بمساندة من الدفاع المدني في طرطوس لإزالة الأضرار التي سببتها العاصفة المطرية المصحوبة بأمطار غزيرة وبرق ورعد خلال فترة زمنية قصيرة والتي أدت إلى سيول في بعض شوارع المدينة وتضرر بعض المنازل في حي الكنانة بمدينة بانياس، إضافة إلى تجمع المياه على الكورنيش البحري والطريق المؤدي إلى مصفاة بانياس.

وبيّن رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة أن البلدية تحركت بشكل فوري، حيث عمدت إلى فتح مسارب على الكورنيش البحري باتجاه البحر للتخلص من المياه المتراكمة على الكورنيش البحري ويواصل عمال البلدية عملهم لإزالة الأتربة والبحص والحجارة المنجرفة في شوارع المدينة و تم إنهاء الأعمال في الأماكن الضرورية لسلامة سير المركبات والمواطنين ولا توجد أي معوقات تواجه العمل.. أما عن مدى جاهزية التصريف المطري، فأشار حمزة الى جاهزية التصريف المطري في مدينة بانياس وما حدث ليل أمس نتيجة الغزارة الكبيرة في وقت قصير, سبب عجز التصريف المطري عن تصريف كامل الكميات الهاطلة.

وأكد المهندس جابر إدريس رئيس بلدية القلوع التي تضم تجمعاً كبيراً للزراعات المحمية في بانياس عدم حصول أي أضرار تذكر في قطاع البلدية والتي تضم قرى (القلوع ,حريصون, رأس الوطا, محورتي المزارع)، وبين أنه قام بجولة على بعض الأراضي والأمور جيدة وحتى ساعة الاتصال به لم يبلغ بأي أضرار في البيوت البلاستيكية كما يروج البعض.

أما في سهل عكار فقد غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية المزروعة بالبطاطا وبالتالي فالغمر أتلف محصول البطاطا للكثير من العائلات التي تعيش من عائدات هذا المحصول، ويتساءلون: من سيعوض خسارتنا الكبيرة هذا الموسم؟.

كما بين مدير الأرصاد الجوية في طرطوس- محمود مبارك أن الهطلات المطرية التي حصلت يوم أمس هي هطلات عادية، فأبناء الشريط الساحلي معتادون على هذه الظواهر التي تعد طبيعية ولا يوجد شيء جديد والمنخفض كان شديد التأثير في الشريط الساحلي بشكل عام وضعيفاً إلى منخفض في المناطق الجبلية.

وعن كمية الأمطار الهاطلة ليل أمس فكان أغزرها في قرية درتي /85/ ملم ومركز تنبؤ طرطوس /83/ ملم، أما بانياس فتراوحت أمطارها ما بين 66-105 ملم، وهي ضمن الحدود الطبيعية، ففي إحدى السنوات هطل على مدينة طرطوس في يوم واحد /115/ ملم ولم تحدث أضرار.

طباعة