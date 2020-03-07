صدور نتائج امتحان اللغة للقيد بدرجة الدكتوراه في جامعة حماة

أصدرت جامعة حماة أسماء الناجحين في نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه والذي تم إجراؤه يوم الثلاثاء الماضي.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان أن عدد الطلاب المتقدمين الى الامتحان المذكور بلغ 26 طالبا وطالبة في اللغتين الانكليزية والفرنسية نجح منهم 18، طالباً مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الامتحان من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.

وكانت جامعة حماة قد حددت الرابع عشر من الشهر الجاري موعداً لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير.

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