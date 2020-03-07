فنية بناء الأجسام في اللاذقية تنتقي منتخب الشباب

انتقت اللجنة الفنية لبناء الأجسام والقوة البدنية باللاذقية منتخب المحافظة لفئة الشباب الذي سيشارك في بطولة الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وضم منتخب اللاذقية أنس شما بوزن 65 كغ وفراس شكوحي بوزن 75 كغ وأسامة السيد بوزن 85 كغ وعلي صالحة بوزن فوق 85كغ.

رئيس مكتب ألعاب القوة نضال يعقوب بين أن منتخب اللاذقية الذي تم انتقاؤه للمشاركة ببطولة الجمهورية هم من المتميزين وقد أحرزوا مراكز أولى في بطولة المحافظة الماضية ومن المتوقع أن ينافسوا على المراكز المتقدمة في البطولة المقبلة.

طباعة