منتخب حمص بطلاً للجمهورية بالمصارعة الرومانية للشباب
أحرز منتخب حمص المركز الأول في بطولة الجمهورية بالمصارعة الرومانية للشباب المقامة في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 80 لاعباً.
وتصدر منتخب حمص الترتيب العام للفرق برصيد 170 نقطة تلاه فريق الجيش برصيد155 نقطة وحل منتخب اللاذقية ثالثاً 144 نقطة .
وفاز ببطولة الأوزان عبد المالك السباعي/ حمص/ بوزن 55 كغ ولاعبا فريق الجيش أسد الدين الأسطة بوزن 60 كغ ومحمد فواز بوزن 63 كغ ولاعبو منتخب حمص أحمد النكدلي بوزن67 كغ ومحمد العبيد بوزن72 كغ وماجد عودة بوزن77 كغ وعلي نشيواتي بوزن130 كغ بينما فاز لاعب اللاذقية خضر سلطون بوزن 82 كغ ولاعب دمشق فوزي الحسن بوزن87 كغ ولاعب فريق الجيش عبد الله عودة بوزن 97 كغ .