تواصل منافسات دور الثمانية في سلة السيدات للدرجة الثانية

تستكمل اليوم مباريات دور الثمانية لدوري سلة السيدات للدرجة الثانية لفرق المجموعة الأولى في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية إذ يلتقي اليوم الاتحاد مع بردى وحطين مع سلمية.

وسجلت نتائج هذا الدور حتى الآن فوز بردى على حطين60-54 نقطة والاتحاد على سلمية بنتيجة 68-45 نقطة وعلى حطين 59-53 نقطة وسلمية على بردى 55-46 نقطة.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الأربعة الذي سيقام بطريقة الذهاب والإياب وبقيت بطاقة التأهل الثانية محصورة بين سلمية وبردى وفي جعبة كل منهما 3 نقاط بينما يحمل حطين في رصيده نقطتين.

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