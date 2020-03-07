تواصل تأهيل ملعبي خالد بن الوليد والباسل في حمص

تتواصل أعمال إعادة تأهيل ملعبي خالد بن الوليد والباسل في حمص إذ بلغت نسبة الإنجاز في الأول 40 بالمئة مقابل 80 بالمئة لملعب الباسل.

رئيس دائرة المنشآت الرياضية في فرع الاتحاد الرياضي في حمص المهندس زياد جحا قال: إن القيمة العقدية لأعمال إعادة تأهيل ملعب خالد بن الوليد تبلغ 262 مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر حزيران من العام الحالي.

وأضاف جحا: إن أعمال إعادة تأهيل ملعب الباسل تتضمن المدخل الرئيس ‏والمنصة وأجزاء من المدرجات في حين يبلغ الاعتماد المخصص لهذه الأعمال 118 مليون ليرة مبيناً ان هذه الأعمال لن تؤثر في إقامة مباريات الدوري ‏كونها لا تشمل سوى أجزاء بسيطة من المدرجات.

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