المدربة عبلة الرضوان: لاعبونا أثبتوا جدارتهم في مشاركاتهم الخارجية في التايكواندو

تحظى لعبة التايكواندو في سورية بمواهب متميزة بمختلف الفئات تمكنت من إثبات جدارتها في المشاركات الخارجية في السنوات السابقة بأدائها المتميز ونتائجها اللافتة.

ففي بطولة العرب التي أقيمت مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة أحرز منتخب سورية تسع ميداليات ثلاث فضيات وست برونزيات.

وبينت مدربة التايكواندو عبلة الرضوان أن منتخبنا يضم مواهب عدة تمكنت بجدارة من لفت أنظار خبراء اللعبة خلال المشاركات الخارجية لما تمتلكه من فنيات متميزة قادتها إلى منصات التتويج التي تعد المحطة الأهم في مسيرة كل رياضي.

وكشفت الرضوان أن عودة سورية للمشاركة في المحافل الدولية خلال السنوات الأخيرة أعطت صورة حقيقية عن واقع الرياضة وتطورها والمستويات الفنية العالية التي وصلت لها بفضل جهود الكوادر الرياضية التي واظبت على تقديم أفضل ما لديها لتطوير واقع الرياضة مؤكدة على ضرورة وجود استراتيجية واضحة في هذا المجال للحفاظ على هذا التألق وضمان حقوق المواهب المميزة للاستمرار في تحقيق الإنجازات.

ودعت الرضوان إلى ضرورة الاهتمام باللاعبين المميزين ولا سيما أصحاب الإنجازات الخارجية ممن رفعوا علم الوطن في المحافل الدولية وتكريمهم لتشجيعهم على الاستمرار واستقطاب المواهب القادرة على تحقيق نقلات نوعية في واقع هذه الرياضة.

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