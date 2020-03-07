تأهل أشبال طاولة الحرية وكفربهم إلى الدرجة الأولى

تأهل ناديا الحرية وكفربهم إلى دوري الدرجة الأولى بكرة الطاولة لفئة الأشبال للموسم المقبل بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني في ختام دوري الدرجة الثانية والذي أقيمت منافساته في حماة.

وتصدر الحرية ترتيب البطولة بعد فوزه على جميع الفرق المشاركة وهي شرطة حماة والكرامة والمحطة الحرارية ودمر وكفربهم الذي جاء ثانياً بعد فوزه على الفرق الأخرى.

وأشار مدرب أشبال كفربهم لورنس سلوم إلى أن البطولة كانت متوسطة المستوى وكان فريقه الأميز بين الأندية المشاركة واستحق مع فريق الحرية الصدارة والتأهل مبيناً أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها نادي كفربهم إلى دوري الدرجة الأولى لتميز لاعبيه الذين قدموا أداء لافتاً في جميع المباريات.

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