ثلاثة لاعبين من السويداء في معسكر المنتخب الوطني بالكاراتيه

يشارك ثلاثة لاعبين من السويداء ضمن معسكر المنتخب الوطني للكاراتيه تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة أواخر الشهر الحالي.

واللاعبون المشاركون في المعسكر الذي ينطلق اليوم في صالة تشرين الرياضية بدمشق هم أحمد رضوان وهديل أبو رسلان وخالد أبو علوان.

و أشار أمين سر اللجنة الفنية للكاراتيه في السويداء فيصل أبو عجرم إلى أن دعوة ثلاثة لاعبين من السويداء للمعسكر تعكس مدى وجود خامات مميزة برياضة الكاراتيه قادرة على تحقيق الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج على مختلف المستويات.

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