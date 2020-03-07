ترامب يلوّح باحتمال استعادة حركة «طالبان» الحكم في أفغانستان

بدأت خفايا وأهداف الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع حركة «طالبان» الإرهابية تتضح بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال أن تستعيد «طالبان» الحكم في أفغانستان وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية منها.

ونقلت «رويترز» عن ترامب قوله أمس: «لا يُفترض أن يحدث ذلك، لكن هذا احتمال».

وكانت الولايات المتحدة وقّعت اتفاقاً مع حركة «طالبان»، الأسبوع الماضي، ما قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهراً، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاماً.

ورغم أن الاتفاق يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب تدريجياً من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية أكثر تعقيداً بكثير, إذ قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: إن توقيع الاتفاق خطوة جيدة، لكن الطريق لن يكون سهلاً.

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