ترامب من خارج السرب «ملك الثلاثاء الكبير»!

رشا عيسى:

بعد تهليل الإعلام الأميركي لفوز جو باين في اقتراع «الثلاثاء الكبير» لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية والحديث عن إعادة الديمقراطيين توحيد شتاتهم وحصر المنافسة أكثر بين متنافسين اثنين فقط, وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات خصومه مادة دسمة للسخرية فاستهدفهم كعادته بمجموعة «تغريدات» على «تويتر» تخلو من الأخلاق ويكثر فيها التنمر والكوميديا الصفراء واللغة السطحية الكريهة وغير اللائقة.

وبأسلوب ساخر أعاد ترامب نشر مقطع من كلمة لبايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في احتفاله بتصدره نتائج «الثلاثاء الكبير»، يظهر فيها خلطه بين زوجته وأخته. حيث كان يمسك بيد زوجته ويخاطبها على أنها أخته وأخته على أنها زوجته ما أثار موجة من الضحك في حشود الحاضرين وتحولت مادة دسمة لترامب ليهاجم بايدن النعسان كما يلقبه حيث قال ترامب: إنه نعسان وضعيف الذاكرة.

كما أعاد ترامب نعت المرشح الديمقراطي السابق مايكل بلومبرغ المنسحب مؤخراً من الانتخابات التمهيدية «بالقصير» مستخدماً تعبير (ميني مايك) دون أن يتوقف عند هذا الحد، حيث أرفق «التغريدة» بفيديو لبلومبرغ وهو يتناول وجبة البيتزا على ما يبدو في أحد مقرات حملته الانتخابية بولاية فرجينيا حيث بدا مستمتعاً بوجبته فلعق أصابعه بعد أن التهم شريحة منها في مشهد لم يفوته ترامب، فقال: «ميني مايك، لا تلعق أصابعك القذرة، كلاهما غير صحي وخطر عليك وعلى الآخرين».

لكن ما يثير السخرية الحقيقية وفقاً للمتابعين إعلان ترامب فوزه بجميع السباقات التمهيدية للحزب الجمهوري، ضمن (الثلاثاء الكبير)، ليتوج نفسه أولاً في هذا «اليوم العظيم» وبطريقته الاستعراضية المعتادة, وكأن هذه النتيجة جاءت مفاجئة واحتاجت منه مجهوداً كبيراً للقضاء على العشرات من المنافسين كما أوحت كلماته أنه «خاض حرباً وخرج منها منتصراً»! ربما انشغاله بالتهكم من الخصوم أنساه أنه يخوض انتخابات حزبه وحيداً دون أي منافسة حيث شهدت بعض الولايات مثل فرجينيا، إلغاء الحزب الانتخابات التمهيدية، وسط وضوح الرؤية بفوز ترامب، لأنه لا يواجه أي منافسين.

وعلى وجه السرعة أيضاً نسي ترامب أنه قبل أيام قليلة توجه إلى الأميركيين وطالبهم بعدم الخوف من فيروس «كورونا» متهماً خصومه الديمقراطيين بتأجيج أزمة الفيروس للتأثير على مسيرته الانتخابية للوصول إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض لـ«يغرد» بأنه لم يلمس وجهه منذ أسابيع خوفاً من «كورونا», مناقضاً بذلك دعواته بعدم الذعر حين قال: «إنه لم يلمس وجهه منذ أسابيع كإجراء احترازي للسلامة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد».

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