واشنطن تعرقل إعلاناً في الأمم المتحدة يدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب

عرقلت الولايات المتحدة اليوم تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً يدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن واشنطن عرقلت مسودة بيان لمجلس الأمن الدولي يدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب بعد جلسة مغلقة عقدت بطلب من روسيا.

وأفاد الدبلوماسيون أنه عندما طلب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أعضاء مجلس الأمن الـ 14 تبني إعلان مشترك بشأن الاتفاق رفضت واشنطن معتبرة أنه “أمر سابق لأوانه”.

إلى ذلك أشار نيبينزيا في تصريح صحفي بعد الجلسة نقله موقع روسيا اليوم إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب يجري تنفيذه بشكل عام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس في ختام محادثاته مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.

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