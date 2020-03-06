موعد جديد لقمة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي
حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد غد الأحد موعداً جديداً لإقامة مباراة يوفنتوس مع إنتر ميلان المؤجلة من الأسبوع الـ26 من الدوري.
وذكرت الرابطة أنها قررت إقامة كل مباريات الدوري الإيطالي دون حضور جماهيري حتى 3 نيسان المقبل على أقل تقدير خشية من انتشار فيروس كورونا.
وتقام الأحد 4 مباريات أخرى مؤجلة من الجولة الـ26 وهي مواجهات بارما ضد سبال وميلان ضد جنوى وسامبدوريا ضد فيرونا وأودينيزي ضد فيورنتينا.
ويتأخر يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر وتتبقى له مباراة مؤجلة بينما يبتعد إنتر بثماني نقاط عن القمة ويملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.