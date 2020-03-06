طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن
واصل طيران العدوان السعودي اليوم غاراته على المناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية.
وذكر مصدر يمني لموقع “المسيرة نت” أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف و5 غارات على مديريتي الحزم والمتون وسط وغرب المحافظة.
وأضاف المصدر إن طيران العدوان السعودي نفذ غارتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة وذلك غداة 14 غارة استهدفت مديرية حرض.
كما شن العدوان غارة جوية على جبل صلب في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء واستهدف بأخرى مديرية صرواح في محافظة مأرب.