الصين تدعو واشنطن لخفض ترسانتها النووية

أعلنت الصين اليوم أنها لا تخطط للمشاركة في المحادثات الثلاثية لضبط التسلح المقررة مع الولايات المتحدة وروسيا داعية واشنطن إلى خفض ترسانتها النووية والاستجابة لدعوات تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي نقلته وكالة شينخوا للأنباء “من الضروري أن تستجيب الولايات المتحدة لدعوة روسيا بتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة وزيادة تخفيف ترسانتها النووية الضخمة وهو ما سيخلق الظروف أمام الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية للانضمام إلى محادثات ضبط التسلح”.

وأضاف تشاو “إن الصين دائماً ما تتبع سياسة دفاعية في طبيعتها وتحافظ على القوة النووية دائماً عند أقل مستوى ضروري للأمن الوطني وتلتزم بمسار التنمية السلمية ولم ولن تشارك في أي شكل من أشكال سباق التسلح”.

وشدد تشاو على أن عدم مشاركة الصين في المفاوضات الثلاثية لا يعني أن الصين لن تشارك في جهود نزع السلاح النووي الدولية وقال إن “الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التواصل والتنسيق في إطار الآليات التعددية القائمة التي تضم القوى النووية الخمس ومناقشة القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي على نطاق واسع”.

وجاءت تصريحات تشاو رداً على بيان الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ50 دخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ والذي جاء فيه أنها سوف تقترح مبادرة جريئة جديدة ثلاثية لضبط التسلح مع روسيا والصين للمساعدة في تجنب سباق تسلح.

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