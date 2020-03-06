مركز التنسيق الروسي يؤكد خرق الإرهابيين لوقف الأعمال القتالية 6 مرات بريفي حلب واللاذقية

أعلن مركز التنسيق الروسي خرق الإرهابيين لاتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب 6 مرات اليوم عبر الاعتداء على المناطق السكنية ومواقع الجيش العربي السوري في ريفي حلب واللاذقية.

وقال رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء أوليغ جورافليوف في تصريح صحفي إن الإرهابيين أطلقوا النيران 6 مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف الأعمال القتالية.

وأوضح جورافليوف أنه تم رصد 6 انتهاكات منذ سريان الاتفاق منتصف الليلة الماضية حيث قام الإرهابيون بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب ومواقع الجيش السوري في منطقة كباني وعكو بمحافظة اللاذقية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.

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