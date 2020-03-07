الصين: على أمريكا الوفاء بواجباتها في نزع سلاحها النووي

تشرين – رصد:

أكدت الصين مجدداً، أنها لا تنوي الدخول في مفاوضات بشأن ما يسمى اتفاق لضبط التسلح، ولن تشارك في أي شكل من أشكال سباق التسلح في المستقبل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أمس: إن موقف الصين واضح ويتفهمه المجتمع الدولي، مضيفاً: يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بواجباتها الخاصة بنزع السلاح النووي، والاستجابة للدعوات الروسية بتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة لخلق الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي.

(اليوم السابع)

«ناشيونال إنترست» تتحدث عن كابوس البحرية الأمريكية

تشرين – رصد:

نشر مايكل بيك في مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية مقالة عن صواريخ «تسيركون» الروسية، قال فيه: إن «تسيركون» يعتبر صاروخا مخيفاً. يبلغ مدى الصاروخ، وفقًا لوسائل الإعلام، 1000 كيلومتر، وسرعة طيرانه تصل من ثمانية إلى تسعة ماخ، وهي أكثر بكثير من صواريخ «هاربون» الأمريكية المضادة للسفن والروسية «أونيكس آر- 800»

وأضاف: إن تسليح السفن الروسية بأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت مثل «تسيركون» سيسمح نظرياً لقارب صواريخ صغير من طراز «تارانتول» من المشروع 1241 «مولنيا» (تارانتول بحسب تصنيف ناتو) بإغراق طراد أمريكي كبير أو حتى حاملة طائرات.

(سبوتنيك)

موقع أمريكي: لوبيات تضغط لحظر الأدوية على إيران

تشرين – رصد:

كشف موقع «إينترسبت» الأمريكي عن سعي أحد اللوبيات المتنفذة والمقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط لمنع شركات الدواء من التعاون مع إيران وسط انتشار فيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم.وقال الموقع: إن مجموعة الضغط التي تسمى «متحدون ضد إيران»، طالبت الشركات التي حصلت على إعفاءات للتعامل مع إيران لأهداف إنسانية طالبتها بالتوقف عن التعامل معها.

(العالم)

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