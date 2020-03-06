صواريخ تاو أمريكية وعربات مدمرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة سراقب

خلال متابعتها لعمليات التمشيط في مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد دحر الإرهابيين المدعومين من النظام التركي عنها عثرت وحدات الجيش العربي السوري على صواريخ “تاو” أمريكية الصنع وعربات مدمرة من مخلفات الإرهابيين في المدينة.

وذكر قائد ميداني لمراسل سانا أنه خلال عمليات التمشيط داخل مدينة سراقب عثرت وحدات الجيش ضمن أحد الأقبية على صواريخ “تاو” أمريكية الصنع مضادة للدروع موجهة عبر الليزر ومنصات إطلاقها كان يستخدمها الإرهابيون ضد مدرعات الجيش العربي السوري.

وعلى الطريق الدولي حلب دمشق رغم آثار العمليات العسكرية رصدت كاميرا سانا حركة للسيارات المدنية على الطريق بعد أن قامت وحدات الجيش بتأمينه ونزع الألغام والمفخخات عن محيطه.

وبين قائد ميداني لمراسل سانا أنه وبعد أن حررت وحدات الجيش مدينة سراقب قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون على الطريق.

عدد من المدنيين ممن سلكوا الطريق الدولي عبر سياراتهم متجهين من حلب إلى دمشق وبالعكس قالوا لمراسل سانا إن الطريق الدولي أصبح آمنا بفضل تضحيات الجيش العربي السوري بعد أن حاولت التنظيمات الإرهابية الاستمرار بقطعه معبرين عن ارتياحهم لعودته وتقديرهم لتضحيات الجيش في مواجهة الإرهاب.

وحررت وحدات من الجيش العربي السوري الاثنين الفائت مدينة سراقب الاستراتيجية على الطريق الدولي حلب دمشق بعد القضاء على المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي التي دخلت المدينة تحت غطاء وإسناد ناري من النظام التركي.

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