«محروقات دمشق»: لا نية لرفع سعر المازوت

دمشق ـ نور قاسم:

نفى مدير فرع دمشق للمحروقات إبراهيم أسعد لـ«تشرين» وجود توجه لرفع سعر المازوت كما رُفع سعر البنزين منذ أيام، وذلك لارتباط مادة المازوت بكل سلعة موجودة في الأسواق ولاسيما الغذائية.

ولفت أسعد إلى أنه وزِّع ما تجاوز ٦١ مليون ليتر من مادة مازوت التدفئة في محافظة دمشق، وأن عدد المُسجّلين على المادة حوالي أربعمئة ألف عائلة عبر البطاقة الذكية.

وعن سبب بروز الإشكاليات لتوريد الغاز في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف، أوضح أسعد بأن ذلك يعود إلى تأثر الناقلة في البحر بالعوامل المناخية فبسبب هياج البحر يمكن أن تبقى الناقلة التي تحمل مادة الغاز مدة أسبوع كامل في عرض البحر من دون مقدرتها على التقدم بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي يُصعِّب وصول المادة والاضطرار لأساليب تطيل فترة وصولها.

وعن وجود إمكانية للحصول على أسطوانة الغاز بسعرين مدعوم وغير مدعوم أشار أسعد إلى وجود هذه الفكرة على الطاولة إلا أنها غير قابلة للتنفيذ الآن بسبب عدم توافر المادة بشكل كبير وأن ما هو موجود حالياً يُوزع على كل الناس بالعدل، مبيناً أنه في حال الوصول إلى مرحلة توفر المادة بشكل كبير يمكن حينها أن يحصل المواطن على أسطوانة الغاز من دون انتظار الرسالة ولكن بسعر غير مدعوم وعبر البطاقة الذكية درءاً لأي تلاعب من قِبَل المعتَمدين.

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