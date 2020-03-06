الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل أمطار في المناطق الشرقية والجزيرة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار فوق المناطق الشرقية والجزيرة محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية في ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات شديدة على منطقة البادية نهارا تصل حتى 70كم/سا أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 19/7

المنطقة الجنوبية 20/7

المرتفعات الجبلية 13/2

المنطقة الوسطى 19/6

المنطقة الساحلية 21/11

المنطقة الشمالية 18/5

منطقة الجزيرة 20/7

المنطقة الشرقية 23/8

منطقة البادية 21/7

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