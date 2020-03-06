أهالي الحسكة وتل تمر يتنفسون الصعداء بعد وصول المياه إليهم

خليل اقطيني

بعد أن قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها لمدة أحد عشر يوماً منذ الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي عادت المياه إلى هاتين المنطقتين.

حيث تنفس السكان في الأحياء التي وصلتها المياه حسب برنامج التقنين المقرر من قبل مؤسسة المياه الصعداء، وعبروا عن ارتياحهم الكبير بهذا الإجراء، فقال محمود العلي من حي المطار مساكن المعلمين في مدينة الحسكة: بعودة مياه الشرب إلى حينا صباح هذا اليوم نشعر أنّ الحياة عادت إلينا فالماء هو الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أيّ ظرف من الظروف، وكل الشكر لكل من كان له دور وساهم بحل هذه المشكلة بإعادة ضخ المياه إلى مدينة الحسكة.

أما ابراهيم العطالله فقال: بسبب انقطاع مياه الشرب النقية والصالحة للشرب لفترة طويلة اضطررنا للجوء إلى الآبار ذات المياه المالحة غير الصالحة للشرب وقمنا بتعبئة خزانات بيوتنا منها من أجل الغسيل والشطف والحمام وسواها، أمّا المياه الصالحة للشرب فكنا نشتريها من المحلات بأسعار مرتفعة، كون الباعة والتجار استغلوا انقطاع المياه وقاموا برفع أسعار طرود المياه المعبأة بالعبوات البلاستيكية.

من جانبه المدير العام لمؤسسة المياه المهندس محمود العكلة قال: إنّ المؤسسة وبالتعاون مع الأصدقاء الروس استأنفت ضخ مياه الشرب من محطة مياه عللوك نحو أحياء مدينة الحسكة حسب البرنامج المعتمد.

وأوضح المهندس العكلة أنّ الجهات المعنية في المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع الأصدقاء الروس بذلت جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية من أجل تشغيل محطة مياه عللوك وإعادة ضخ مياه الشرب، لكن تلك الجهود باءت بالفشل بسبب تعنت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة ومنعها ورشات مؤسسة المياه من الدخول إلى المحطة وبالتالي إصرارها على تعطيش سكان منطقتي الحسكة وتل تمر وضواحيهما وأريافهما البالغ عددهم نحو 600 ألف نسمة وحرمانهم من مياه الشرب، ضاربة كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية بعرض الحائط، هذه الأعراف والقوانين التي تعد حرمان السكان من مياه الشرب والعمل على تعطيشهم بشكل متعمد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.

وتضم منطقة رأس العين الحدودية التي قامت قوات العدوان التركي الغاشم ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة باحتلالها في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي 2019 منابع مياه الشرب المغذية لمدينة الحسكة وضواحيها ولبلدة تل تمر وريفها حيث تضم المنطقة محطة مياه عللوك المكونة من 30 بئراً ارتوازية كبيرة، يتراوح إنتاجها بين 75 ألف إلى 90 ألف م3 من مياه الشرب في اليوم، وقد شكل العدوان التركي على الأراضي السورية خطراً يهدد حياة مئات الآلاف من السكان بسبب انقطاع مياه الشرب.

وعلى الرغم من قيام الجهات المعنية في المحافظة وبالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري بتوزيع مياه الشرب على الأهالي مجاناً بواسطة الصهاريج، فإنّ المنظمات الإنسانية حذرت من نفاد مخزون المياه المخصص للحالات الطارئة كالمخابز والمستشفيات مع استمرار انقطاع المياه من محطة عللوك في منطقة رأس العين، كما حذرت تلك المنظمات من حدوث كارثة إنسانية نتيجة انقطاع مياه الشرب عن سكان مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وريفها الذي يضم 54 قرية تتغذى بمياه الشرب من المصدر نفسه.

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