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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 12 رجب 1441 الموافق لـ 06 آذار 2020
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نظام أردوغان يجدد ابتزاز أوروبا عبر ورقة المهجرين
بالصور .. صواريخ تاو من مخلفات الإرهابيين في سراقب
نواب أتراك يطالبون أردوغان بالتوقف عن دعم الإرهابيين في سورية
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن خروقات العدو الإسرائيلي
برلماني مولدوفي: سورية الوحيدة في العالم التي تحارب الإرهاب بشكل فعلي
رئيس النظام التركي يقرُّ في تصريحات صحفية اليوم بتكبد قواته خسائر كبيرة بلغت المئات خلال دعمه التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب
إصابة عناصر أمن بإطلاق نار وسط بغداد
تفجيران انتحاريان قرب السفارة الأمريكية بتونس
العثور على مقرات للإرهابيين مخصصة لصناعة القذائف في كفر حمرة بريف حلب
هدوء في إدلب.. والجيش جاهز للرد على خروقات التنظيمات الإرهابية
27 قتيلاً و29 جريحاً بإطلاق نار خلال احتفال في العاصمة الأفغانية
العدوان السعودي يرتكب 116 خرقاً جديداً في الحديدة
زاخاروفا: لسورية كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها
ظريف: تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا"