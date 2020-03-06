آخر تحديث: 2020-03-06 18:30:28
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بالصور .. صواريخ تاو من مخلفات الإرهابيين في سراقب

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

صواريخ تاو أمريكية وعربات مدمرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة سراقب التي حررتها وحدات الجيش العربي السوري من التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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