توقيع المجموعة القصصية “تصفيق مالح” في ثقافي حمص

استضاف المركز الثقافي بحمص حفل توقيع مجموعة قصصية (تصفيق مالح) للدكتور أحمد يزبك بحضور عدد من المثقفين والأدباء.

وتعد المجموعة باكورة أعمال يزبك وتحتضن بين دفتيها 25 أقصوصة سردها الكاتب في 100 صفحة من القطع المتوسط ورسم خلالها ملامح اجتماعية شوهتها الحرب وتركت أثرها في النفوس.

الدكتور يزبك أشار إلى أن المجموعة تختصر في قصصها بانوراما الحرب على سورية وتداعياتها وأثرها على الناس والأجيال القادمة وهي باقة من الأحاسيس قطفها من قلبه وضمنها بعض الآراء ووجهها عبر التقاطات شخصية بقالب أدبي مبيناً أن تسمية المجموعة إشارة إلى من يقومون بممالأة من حولهم على حساب الحقيقة.

الناقد محمد رستم رأى خلال قراءة نقدية للمجموعة أن الكاتب اعتمد على البنية المركبة في العنونة فذهب نحو فخ العنوان الغاوي لافتاً إلى أن المجموعة تنضوي تحت عنوان قصص المناسبات إذ انها تصور واقع المجتمع السوري بعد الحرب عليه فتتناول معظم الجوانب التي أتت عليها وأحالتها رماداً.

وذهب رستم إلى أن أقصوصات يزبك تتناول موضوعات مهمة مثل النفعية والانتهازية والتشبث بالأفكار المحنطة ومضار وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية والفساد والهجرة نتيجة الحرب.

القاص عيسى اسماعيل أوضح أن الكاتب اعتمد على رشاقة الحرف والسرد ليسترعي الانتباه ويشد القارئ ويقترب من الشعر في سرده موضحاً أن القصص تقع في مجموعتين الأولى اجتماعية والثانية وطنية التي تتحدث عن الحرب وتسلط الضوء على المهمشين في المجتمع في صور كاريكاتورية تحمل المرارة والسخرية اللاذعة وتعري النفاق الاجتماعي منوها بمهارة الكاتب وحرفيته الأسلوبية في كتابة قصصه القصيرة والتكثيف في التعبير على الحدث ما يدل برأيه على تمكنه من أدواته (لغة وحبكة وصياغة مختصرة).

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