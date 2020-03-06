حفل فني لكورال “إيماني فيك كبير” على مسرح دار الثقافة في حمص

استضاف مسرح دار الثقافة بحمص اليوم حفلاً فنياً لكورال “إيماني فيك كبير” بقيادة مغنية الأوبرا جولي موسى قدمت خلاله باقة من الأغاني المنوعة الطربية إضافة إلى فيروزيات ومقاطع أوبرالية.

المغنية موسى أشارت في تصريح لـ سانا إلى أن الحفل يحمل عنوان المحبة وتضمن برنامجه باقة منوعة من أغاني كاظم الساهر وفيروز وأوبرا أداها الكورال الذي يحتضن فئة من ذوي الإعاقة تم تدريبهم على مدى 10 بروفات خلال شهر للوقوف على المسرح والغناء أمام الناس وحفظ اللحن والكلمات والإيقاع والوقوف مع الموسيقا ليثمر عملاً فنياً يليق بجمهور حمص.

المغني جود وسوف 16 عاماً الذي انضم إلى أسرة الكورال منذ عامين أوضح أن دمج ذوي الإعاقة مع الأصحاء خطوة ناجحة تنعكس ثمارها الإيجابية على الطرفين وتعزز قيمة المحبة وأهمية التعاون والمثابرة والإصرار على العطاء بشكل يتيح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية وهواياتهم بشكل مفيد لهم وللمجتمع.

يشار إلى أن كورال “إيماني فيك كبير” تأسس عام 2017 ويهدف إلى إيصال الفن الراقي وزرع الفرح في قلوب الناس.

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